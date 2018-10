16. Oktober 2018, 20:42 Uhr Linde und Praxair Das große Zittern

Der Gase-Konzern Linde bangt um die Fusion mit dem Rivalen Praxair. Bis Mittwoch kommender Woche müssen die US-Behörden das Projekt genehmigen. Sonst ist es gescheitert.

Von Caspar Busse

Entschieden ist noch immer nichts, und die Zeit wird langsam knapp. Am Mittwoch kommender Woche, also am 24.10. um Mitternacht, läuft die entscheidende Frist ab. Wenn die Milliardenfusion zwischen den beiden Gaseanbietern Linde und Praxair bis dahin nicht genehmigt ist, scheitert das gesamte Vorhaben. So wurde es damals vereinbart, und davon kann nun auch aus aktienrechtlichen Gründen nicht mehr abgewichen werden. Was vor allem noch aussteht, ist die Genehmigung der amerikanischen Wettbewerbsbehörde Federal Trade Commission (FTC).

Linde und Praxair haben ...