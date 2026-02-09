Vieles ist ja, und das gilt auch für die Industrie, eine Frage des Stils. Und vielleicht, sagen Linde-Mitarbeiter heute, wäre es nicht ganz so schlimm gewesen, wenn diese Betriebsversammlung nicht auch noch ausgerechnet eine Woche vor Weihnachten stattgefunden hätte. Und vielleicht hätte man diese Veranstaltung auch nicht gleich unter dieses Motto stellen müssen: „Interessenausgleich Redimensionierung“. Das klang gar nicht gut. Denn Redimensionierung heißt ja nichts anderes als schrumpfen, und Zeitpunkt und Motto zusammen ergaben unmissverständlich: Schrumpfen zu Weihnachten.