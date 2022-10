Das deutsche Traditionsunternehmen will überraschend die Notierung an der Börse in Frankfurt aufgeben. Das ist ein harter Schlag für den Finanzplatz Deutschland.

Von Caspar Busse

In Frankfurt dürften sich an diesem Dienstag viele über diese Nachricht schwer ärgern: Der Industriegasekonzern Linde will sich von der Frankfurter Börse verabschieden. Der Verwaltungsrat habe entschieden, den Aktionären den Rückzug von der Frankfurter Börse vorzuschlagen, teilte der Noch-Dax-Konzern am späten Montagabend mit.

Es ist ein harter Schlag für den deutschen Kapitalmarkt. Denn Linde ist nicht nur seit der Gründung im Jahr 1988 ununterbrochen Mitglied des deutschen Leitindex. Das Unternehmen ist mit einer Bewertung von mehr als 140 Milliarden Euro auch die wertvollste Börsenfirma hierzulande. Ein Verlust von Linde würde den Dax und damit die deutschen Börsen also hart treffen. Künftig soll die Linde-Aktie nur noch an der Börse in New York gehandelt werden.

Im Klartext: Die Präsenz am Main lohnt sich einfach nicht

Besonders schmerzhaft für die Deutsche Börse ist die Erklärung für die Entscheidung: Die doppelte Börsennotierung in New York und Frankfurt habe einen negativen Einfluss auf die Bewertung des Unternehmens, sagte Vorstandschef Sanjiv Lamba. Im Klartext: Die Präsenz in Frankfurt lohnt sich einfach nicht. Die Linde-Aktie wird bisher an beiden Börsen gehandelt, der Löwenanteil des Börsenhandels findet aber schon jetzt in New York statt. Trotzdem war die Anwesenheit in Frankfurt auch ein wichtiges Symbol, Linde dürfte noch eine größere Zahl von deutschen Kleinaktionären haben.

"Wir sind sehr stolz auf unsere reiche Geschichte und starke Präsenz rund um die Welt, einschließlich unserer Herkunft aus Deutschland", sagte Samba, der Linde seit gut einem halben Jahr führt. Das Doppel-Listing habe gute Dienste geleistet, es habe aber aufgrund der Beschränkungen in Europa die Kursentwicklung gebremst.

Das Münchner Traditionsunternehmen Linde, gegründet 1879, fusionierte 2018 mit dem US-Konkurrenten Praxair. Der Zusammenschluss war umstritten, ein Großteil der Managementfunktionen ist seitdem in die USA abgewandert. Sollten die Rückzugspläne umgesetzt werden, würde eine neue Holdinggesellschaft gegründet, teilte Linde mit. Die Aktionäre würden für jede Aktie von der bisherigen Linde plc eine Aktie der neuen Holdinggesellschaft erhalten, die an der New Yorker Börse notiert werden solle, hieß es weiter.

Immerhin: Die neue Holdinggesellschaft werde weiterhin den Namen Linde tragen. Auf die Organisationsstruktur, die Mitarbeiter, Kunden oder die Präsenz von Linde habe der Vorschlag keine Auswirkungen, sagte Samba. Deutschland werde ein wichtiger Markt bleiben. Lindes Hauptverwaltung war früher in München, in Höllriegelskreuth südlich der Stadt hat der Konzern einen großen Standort. Zuletzt wurde das Unternehmen kritisiert wegen eines Milliardenauftrags für den russischen Gaskonzern Gazprom, der noch vor Ausbruch des Kriegs vereinbart worden war und jetzt weitgehend ruht.