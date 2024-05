Lilium erwägt Produktion in Frankreich

Gespräche mit der französischen Regierung sollen in einigen Wochen abgeschlossen sein. In Bayern liegt das Flugtaxi-Unternehmen im Clinch mit den Freien Wählern.

Von Jens Flottau, Frankfurt

Der Flugtaxi-Hersteller Lilium plant, eine Großserienproduktion in Frankreich aufzubauen. Lilium verhandelt derzeit mit der französischen Regierung über Subventionen und Kreditbürgschaften für das Projekt, bei dem das Unternehmen 400 Millionen Euro investieren will. Die Regierung bestätigte die Gespräche am Montag auf dem Choose France Summit, einem Forum für ausländische Investoren.