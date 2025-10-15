Das Aus des Elektroflugzeugbauers Lilium ist nun endgültig besiegelt. Der amerikanische Konkurrent Archer gab am Mittwoch bekannt, dass er rund 300 Patente aus der Insolvenzmasse von Lilium gekauft hat. Archer hat nicht vor, den von Lilium entwickelten Lilium Jet weiterzubauen und zuzulassen.

Lilium hatte im Oktober 2024 Insolvenz anmelden müssen, nachdem die bestehenden Investoren kein Geld mehr nachschießen wollten und staatliche Bürgschaften des Bundes und des Landes Bayern ausgeblieben waren. Eine Nachfolgegesellschaft, die Lilium neu starten wollte, ging Anfang 2025 ebenfalls Pleite, weil zugesagte Mittel dann doch nicht flossen. Seither hatte Insolvenzverwalter Ivo-Meinert Willrodt mit mehreren neuen Interessenten verhandelt, darunter die niederländische Advanced Air Mobility Group (AAMG) und Joby Aviation.

Archer zahlt für die rund 300 Lilium-Patente etwa 18 Millionen Euro. Seit der Gründung Liliums hatten die Investoren rund 1,5 Milliarden Euro in das Projekt gesteckt. Lilium hatte Ende 2024 damit begonnen, zwei Prototypen der Serienmaschine zu montieren, von denen einer Anfang 2025 den Erstflug absolvieren sollte. Der Lilium Jet sollte sechs Passagiere über Strecken von rund 200 Kilometern transportieren können und galt technologisch als eines der anspruchsvollsten Projekte in der jungen Start-Up-Szene der elektrischen Flugzeuge.

Archer gehört mit Joby zu den finanziell am besten ausgestatteten Firmen der Branche. Das „Midnight“ genannte Flugzeug soll vier Passagiere über knapp 100 Kilometer transportieren können und befindet sich derzeit noch im Testbetrieb. Archer hat vor allem Interesse an Patenten im Bereich Batteriemanagement, Flugzeugentwicklung und elektrischen Motoren.