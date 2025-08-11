Die Investmentgesellschaft Ambitious Air Mobility hat mit Partnern angeblich 250 Millionen Euro aufgetrieben, mit denen sie einen Neustart beim insolventen E-Flugzeugbauer schaffen will.

Von Jens Flottau, Frankfurt

Im Februar, so erschien es, hatte die Geschichte von Lilium ihr trauriges Ende gefunden. Investoren hatten eine Auffanggesellschaft namens Lilium Aerospace gegründet, doch am Ende konnten sie die versprochenen 200 Millionen Euro nicht beschaffen. Lilium ging in Insolvenz, viele der Mitarbeiter haben mittlerweile neue Jobs und die Lieferanten haben sich längst anderen Projekten zugewandt.