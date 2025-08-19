Der mögliche neue Investor war wie aus dem Nichts aufgetaucht. Sechs Monate nach der Insolvenz des Elektroflugzeugherstellers Lilium verhandelt die Ambitious Air Mobility Group (AAMG) mit dem Insolvenzverwalter Ivo-Meinert Willrodt (Kanzlei Pluta) die Übernahme des Unternehmens aus Oberpfaffenhofen. Damit nährt sie die Hoffnung, dass es doch noch weitergehen würde mit dem ambitionierten Projekt – der Name des Investors war irgendwie Programm. Doch nun sind die Verhandlungen ins Stocken geraten.
Investor für Lilium„Es dauert so lange, wie es dauert“
Lesezeit: 3 Min.
Wie geht es weiter beim insolventen E-Flugzeughersteller Lilium? Die Situation ist vertrackt, ein möglicher neuer Investor streitet sich öffentlich mit dem Insolvenzverwalter. Sollten sich die beiden noch einigen, könnte die Firma mit geändertem Konzept neu starten.
Von Jens Flottau, Frankfurt
Kauf auf Raten:Generation Kredit: Jung und verschuldet
Mit Ende 20 steht Anna Dieckbreder vor einem finanziellen Desaster – und sie ist nicht allein. Warum geraten so viele noch junge Menschen in Deutschland in die Schuldenfalle? Und was kann man dagegen tun?
Lesen Sie mehr zum Thema