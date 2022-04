Von Elisabeth Dostert, Silvia Liebrich, Lisa Nguyen und Hannah Wilhelm

Nägel, es fehlen Nägel. Nicht irgendwelche, sondern Konvexringnägel. Und diese sind wichtig für die Herstellung von Europaletten. "In einer Europalette stecken 78 Nägel in drei unterschiedlichen Längen, sechs bis acht Gramm schwer", erläutert Marcus Kirschner, Geschäftsführer des Bundesverbands Holzpackmittel, Paletten, Exportverpackung, kurz HPE. "Das ist nichts, was es einfach so im Baumarkt gibt." Die meisten Hersteller sitzen in Osteuropa, wohin die Produktion aus Kostengründen in den vergangenen Jahren verlagert worden sei. Die Hersteller kaufen den Stahl, aus dem erst Draht, dann Nägel geformt werden, aus Russland. Schon in den vergangenen Monaten seien die Preise für die Nägel auf das Fünffache gestiegen. Aber seit Putins Angriff auf die Ukraine stockten die Lieferungen oder sie blieben ganz aus, sagt Kirschner.