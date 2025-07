Warnstreik bei Lieferando in Hamburg – das ist nur der Anfang

36 Stunden lang wollen die Auslieferer den Dienst in der Hansestadt lahmlegen. Sie protestieren gegen schlechte Arbeitsbedingungen und für eine bessere Bezahlung. Streiks in ganz Deutschland sollen folgen.

Von Paulina Würminghausen, Hamburg

Mohammad Ayoub mag seinen Job. Er ist Fahrer beim Lieferdienst Lieferando, sogenannter Rider. Er arbeitet in Teilzeit, 30 Stunden die Woche, es ist sein einziger Job. Seine Zeit kann er sich frei einteilen. Für ihn gibt es nichts Wichtigeres. Ayoub ist nämlich Vater von vier Kindern. Seine Frau arbeitet ebenfalls. Eigentlich hat Ayoub also den perfekten Job für sich gefunden. Er wolle gar nicht so viel mehr, brauche nicht viel.