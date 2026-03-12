Fehlerhafte Lohnabrechnungen, eine zu hohe Arbeitsbelastung, Knochenbrüche: Von alldem erzählen Mitglieder des Berliner Lieferando-Betriebsrats, wenn man sie nach ihrem Arbeitsalltag fragt. Die Botschaft: Sie hatten schon mehr als genug zu tun, bevor Lieferando mit schlechten Nachrichten um die Ecke kam.
LieferdienstBei den Beschäftigten von Lieferando geht die Angst um
Lesezeit: 4 Min.
Lange galt Lieferando als vergleichsweise attraktiver Arbeitgeber in der Branche – weil das Unternehmen seine Fahrer im Gegensatz zur Konkurrenz selbst anstellte. Das ändert sich gerade. Handelt jetzt die Politik?
Von David Kulessa, Berlin
Reden wir über Geld:„Es gab Rassisten und Arschlöcher, die einen anspuckten“
Der Essenskurier Orry Mittenmayer war der erste Betriebsratsvorsitzende eines Lieferdienstes. Ein Gespräch über Unfälle, nackte Kunden und die schwierige Arbeit im Niedriglohnsektor.
Lesen Sie mehr zum Thema