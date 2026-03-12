Fehlerhafte Lohnabrechnungen, eine zu hohe Arbeitsbelastung, Knochenbrüche: Von alldem erzählen Mitglieder des Berliner Lieferando-Betriebsrats, wenn man sie nach ihrem Arbeitsalltag fragt. Die Botschaft: Sie hatten schon mehr als genug zu tun, bevor Lieferando mit schlechten Nachrichten um die Ecke kam.