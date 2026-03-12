Zum Hauptinhalt springen

LieferdienstBei den Beschäftigten von Lieferando geht die Angst um

Lesezeit: 4 Min.

Sieht aus wie ein Angestellter von Lieferando, ist aber vielleicht gar keiner: Auch Deutschlands größter Lieferdienst arbeitet neuerdings mit Subunternehmen zusammen.
Sieht aus wie ein Angestellter von Lieferando, ist aber vielleicht gar keiner: Auch Deutschlands größter Lieferdienst arbeitet neuerdings mit Subunternehmen zusammen. Manfred Segerer/IMAGO

Lange galt Lieferando als vergleichsweise attraktiver Arbeitgeber in der Branche – weil das Unternehmen seine Fahrer im Gegensatz zur Konkurrenz selbst anstellte. Das ändert sich gerade. Handelt jetzt die Politik?

Von David Kulessa, Berlin

Fehlerhafte Lohnabrechnungen, eine zu hohe Arbeitsbelastung, Knochenbrüche: Von alldem erzählen Mitglieder des Berliner Lieferando-Betriebsrats, wenn man sie nach ihrem Arbeitsalltag fragt. Die Botschaft: Sie hatten schon mehr als genug zu tun, bevor Lieferando mit schlechten Nachrichten um die Ecke kam.

Zur SZ-Startseite

Reden wir über Geld
:„Es gab Rassisten und Arschlöcher, die einen anspuckten“

Der Essenskurier Orry Mittenmayer war der erste Betriebsratsvorsitzende eines Lieferdienstes. Ein Gespräch über Unfälle, nackte Kunden und die schwierige Arbeit im Niedriglohnsektor.

SZ PlusInterview von Simon Groß und Michael Kläsgen

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite