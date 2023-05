Partystimmung an der Lidl-Bar in Bad Wimpfen: "Wir wissen, Lebensmittel sind kein Luxusgut", sagt Christian Härtnagel, Vorsitzender der Geschäftsleitung des Lebensmitteldiscounters Lidl Deutschland.

50 Jahre Lidl: Deutschland-Chef Härtnagel distanziert sich von Mogelpackungen und sagt, warum es mit der hohen Inflation bei Lebensmitteln so schnell nicht vorbei sein wird.

Christian Härtnagel, 40, fing vor 20 Jahren als Kassierer in Teilzeit bei Lidl an. Seit Februar 2022 ist er Chef von Lidl Deutschland. Der deutsche Markt ist mit 3250 Filialen, 39 Logistik- und Verwaltungsstandorten mit mehr als 100 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der größte des Lebensmitteldiscounters. Vor 50 Jahren hat das Unternehmen seine erste Filiale in Ludwigshafen eröffnet.