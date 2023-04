TV-Star Günther Jauch wirbt gerade auf allen Kanälen für eine, wie er sagt, sehr ökologische Plastikflasche von Lidl. Doch ganz so einfach ist das nicht. Was wirklich hinter der Kampagne steckt.

Von Michael Kläsgen

Günther Jauch mal wieder. Diesmal macht der Fernsehstar Werbung für die Wasser-Plastikflaschen von Lidl. Man kommt im Moment kaum daran vorbei. Auf Werbeplakaten, in Zeitungen, Streamingdiensten, im Radio und Fernsehen: Überall sieht oder hört man den inzwischen leicht angegrauten Showmaster. Aber was heißt schon Werbung machen? Der 66-jährige Entertainer tritt als Überzeugungstäter auf, humorig und halb investigativ. Stets der Frage auf der Spur: Kann das denn sein? Diese Flasche aus Einweg-Plastik (PET) soll eine der ökologischsten Getränkeverpackungen sein? Das behaupte Lidl. Und er, Jauch, habe da mal genauer hingeschaut und sei zu dem Ergebnis gekommen, ja, das ist wirklich so.