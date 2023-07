"Die LGBTQ-Community will gar keine Extrawurst"

Ein Paar auf einem Hotelbalkon: Mehr als 1500 Unterkünfte in Deutschland tragen mittlerweile die Zertifizierung "Travel Proud".

Wenn queere Menschen verreisen, geraten sie oft in unangenehme Situationen. Wie sich die verhindern lassen und wie das Reisen künftig inklusiver werden soll.

Von Sonja Salzburger

Wenn zwei Männer mit dem gleichem Nachnamen anreisen, können bei Reservierungsteams in Hotels Fragen aufkommen. Etwa: Ist das ein schwules Ehepaar, das bewusst das Zimmer mit dem Kingsize-Bett gebucht hat? Oder handelt es sich hier um Brüder, denen man besser ein Zimmer mit zwei Einzelbetten anbietet? Für Martin Warken ist die Sache klar: nicht nachfragen. "Wir wollen nicht voreingenommen sein", sagt der Reservierungsleiter vom East Hotel in Hamburg. "Wir gehen erst mal davon aus, dass der Gast das gebucht hat, was er sich wünscht."