Interview von Lea Hampel und Marie Vandenhirtz

Alok Vaid-Menons Auftritte sind eine Mischung aus Vorlesung, Gedichte-Show und Comedy, es geht um Fragen des Geschlechts und die auf Binarität ausgerichtete Gesellschaft. Was nach Wissenschaft klingt, führt zu mehr als einer Million Followern auf Instagram, einem eben erschienenen Buch und ausverkauften Theatern. Bei Vaid-Menons Auftritt auf einer Münchner Bühne sind alle Toiletten als genderneutral gekennzeichnet. Warum das so ist und wieso Steuererklärungen wichtig sind, erklärt Vaid-Menons, 31, im Gespräch in der Garderobe. Wie wichtig diese Arbeit auch hier ist, zeigt sich schon im Gespräch: Es fallen viele englische Begriffe, die im Deutschen kein perfekt passendes Pendant haben. Am häufigsten: queer. So bezeichnen sich Menschen, deren geschlechtliche Identität oder sexuelle Orientierung nicht der zweigeschlechtlichen, von außen zugeschriebenen oder heterosexuellen Norm entspricht.