Levy Rozman alias Gothamchess ist der erfolgreichste Schach-Influencer der Welt. Er spricht darüber, wie er als Kind wegen seines Hobbys gemobbt wurde, warum er gerne Rolex als Sponsor hätte und wieso KI das Schachspiel nicht zerstören kann.

Interview von Sebastian Astner und Mirjam Hauck, Stockholm