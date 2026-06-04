In seinen Videos und Livestreams spielt und erklärt der US-Amerikaner Levy Rozman das „königliche Spiel“. Sein Youtube-Kanal „Gothamchess“ hat gut 7,5 Millionen Abonnenten, seine Videos fast fünf Milliarden Aufrufe. Das Interview findet in einem Stockholmer Hotel statt, dessen Eingangsbereich selbstverständlich im Schachbrettmuster gefliest ist. Rozman ist nach Schweden zur „Chessparty“ gekommen, einem Festival mit Turnieren, Shows, Workshops und Stars der Szene. Er tritt als Headliner nach Ex-Weltmeister Magnus Carlsen auf. Rozman trägt einen schwarzen Hoodie mit einem gelben Springer drauf, den hat er von einem Stockholmer Schachklub geschenkt bekommen. Im Herbst wird er wieder für Auftritte nach Europa kommen.
Reden wir über Geld„Heute kann dich wahrscheinlich dein Kühlschrank im Schach besiegen“
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Levy Rozman alias Gothamchess ist der erfolgreichste Schach-Influencer der Welt. Er spricht darüber, wie er als Kind wegen seines Hobbys gemobbt wurde, warum er gerne Rolex als Sponsor hätte und wieso KI das Schachspiel nicht zerstören kann.
Interview von Sebastian Astner und Mirjam Hauck, Stockholm
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