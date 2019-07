6. Juli 2019, 09:21 Uhr Leserdiskussion BMW: Was muss sich ändern?

Was soll BMW in Zukunft sein: Ein Hersteller großer, teurer Premium-SUVs? Oder ein überzeugender Vorreiter alternativer Mobilität?

In den vergangenen Jahren machte BMW einen schweren Fehler, als es seine Elektroautostrategie nicht weiter offensiv vorantrieb und so seinen Vorsprung ohne Not verspielte, kritisiert unser Autor. Nach dem Abtritt Harald Krügers könnte der Autobauer aber eine ganz andere Richtung einschlagen.

