12. Dezember 2018, 17:24 Uhr Leserdiskussion Befürworten Sie eine Teilprivatisierung der Bahn?

Die Bahn will in den kommenden fünf Jahren massiv in Personal, Fahrzeuge und das Schienennetz investieren. Dafür fehlen rund vier Milliarden Euro. Eine Teilprivatisierung wird immer wahrscheinlicher.

Meldung: Deutsche Bahn steht vor Milliardenlücke

