Von Uwe Ritzer, Nürnberg

Von Politik, sagt Stefan Pierer, 66, habe er genug. "Meine Zeiten als Weltverbesserer sind vorbei", kündigte der österreichische Milliardär und Multi-Unternehmer im Juli 2022 in einem Interview mit der Wiener Zeitung Der Standard an. An eine Partei werde er "nie wieder etwas spenden. Denn seine Zuwendungen an die konservative ÖVP (2017 war er einer ihrer größten Spender), ein Steuerdeal, bei dem ein Liechtensteiner Konto eine Rolle spielte, sowie allerhand Verwerfungen im ÖVP-geführten österreichischen Finanzministerium beschäftigten im Nachbarland seit 2017 parlamentarische Untersuchungsausschüsse und Öffentlichkeit. Umso erfreulicher für Stefan Pierer ist, wie freundlich er gerade in Nürnberg empfangen wird. Als Retter.