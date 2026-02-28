Zum Hauptinhalt springen

LeitzphoneEin Smartphone für Leute, die eigentlich eine Leica wollen

Lesezeit: 2 Min.

Der mechanische Ring  soll das Leitzphone wie eine Kamera wirken lassen.
Der mechanische Ring  soll das Leitzphone wie eine Kamera wirken lassen. (Foto: Leica)

Mechanischer Kameraring, Schwarz-Weiß-Bilder und ein Modus für weniger und bessere Fotos: Das Leitzphone ist eher Kamera als Handy – und das hat seinen Preis.

Von Mirjam Hauck

Täglich werden nach Schätzungen weltweit rund 5,3 Milliarden Fotos geknipst, das sind 61 400 in der Sekunde, gut 95 Prozent davon mit dem Smartphone. Die Kamera ist längst das wichtigste Feature moderner Handys. Und mal ehrlich: Telefoniert eigentlich noch jemand? Wenn das Smartphone ohnehin die Kamera für alles geworden ist, liegt der nächste Schritt nahe: Warum sollte ein Kamerahersteller nicht selbst ein Handy bauen?

