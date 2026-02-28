Täglich werden nach Schätzungen weltweit rund 5,3 Milliarden Fotos geknipst, das sind 61 400 in der Sekunde, gut 95 Prozent davon mit dem Smartphone. Die Kamera ist längst das wichtigste Feature moderner Handys. Und mal ehrlich: Telefoniert eigentlich noch jemand? Wenn das Smartphone ohnehin die Kamera für alles geworden ist, liegt der nächste Schritt nahe: Warum sollte ein Kamerahersteller nicht selbst ein Handy bauen?