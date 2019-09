Artikel per E-Mail versenden

Viele Lebensversicherer haben gravierende Probleme mit ihrem Geschäftsmodell. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung des Bundes der Versicherten (BdV) und des Analysten Carsten Zielke. "Ein Viertel der Lebensversicherer sind angezählt", sagte BdV-Chef Axel Kleinlein. Von den analysierten 84 Gesellschaften rechnen 21 Gesellschaften mit Verlusten in der Zukunft oder weisen keine ausreichend hohe Eigenkapitalausstattung (Solvenzquote) auf, wenn Hilfsmaßnahmen außer Acht gelassen werden. Eine Solvenzquote über 100 Prozent und positive Gewinnerwartungen seien aber Voraussetzungen für ein dauerhaft funktionierendes Geschäftsmodell, so Kleinlein. Er rechnet mit zunehmend schlechter werdenden Produkten bis hin zu Insolvenzen von Unternehmen. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft hält die Solvenzlage der Lebensversicherer dagegen für besser und zweifelt an den Rechenmethoden des BdV.