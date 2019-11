Landkreistag will keine Kompetenzen abgeben

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei der Aufarbeitung des Wilke-Wurstskandals hat sich der hessische Landkreistag deutlich gegen mehr Entscheidungsgewalt für das Land bei der Lebensmittelüberwachung ausgesprochen. Der Geschäftsführende Direktor Matthias Drexelius hob am Mittwoch bei einer Landtagsanhörung in Wiesbaden die besonderen regionalen Kenntnisse der Kontrolleure vor Ort hervor. Statt dem Verbraucherschutzministerium per Gesetz ein uneingeschränktes Weisungsrecht bei der Lebensmittelüberwachung festschreiben zu lassen, sollten die Kommunen finanziell besser für ihre Aufgaben ausgestattet werden.

Bei dem nordhessischen Fleischhersteller Wilke waren wiederholt Listerien-Keime in Produkten entdeckt worden. Sie können bei geschwächtem Immunsystem lebensgefährlich sein. Drei Todes- und 37 Krankheitsfälle werden mit Wilke-Produkten in Verbindung gebracht. Anfang Oktober wurde das Unternehmen wegen der Vorfälle geschlossen. Die Staatsanwaltschaft Kassel ermittelt wegen fahrlässiger Tötung gegen den Geschäftsführer.

Verbraucherschutzministerin Priska Hinz (Grüne) wirft vor allem dem für die Lebensmittelüberwachung zuständigen Landkreis Waldeck-Frankenberg erhebliche Versäumnisse bei den Kontrollen von Wilke vor. Als Konsequenz aus dem Fall will sie mit einem neuen Gesetz ein uneingeschränktes Weisungsrecht für ihr Haus bei der Lebensmittelüberwachung festschreiben lassen. Die bisherige Regelung könne gerade dann, wenn schnelles Handeln erforderlich ist, zu Auslegungsschwierigkeiten und Verzögerungen führen.