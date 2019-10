Wiesbaden (dpa/lhe) - Dem Verbraucherschutzministerium liegen keine Hinweise über Lebensmittelunternehmen in Hessen mit ähnlichen hygienischen Mängeln wie beim Wursthersteller Wilke vor. Das sagte Ministerin Priska Hinz (Grüne) am Mittwoch vor dem Umweltausschuss des hessischen Landtags in Wiesbaden. Die mit Listerien belastete Wurst der nordhessischen Firma wird mit bundesweit drei Todesfällen und 37 Krankheitsfällen in Verbindung gebracht. Informationen über neue Krankheits- oder Todesfälle habe sie nicht, betonte Hinz.

Ein Sprecher der beim Regierungspräsidium Darmstadt angesiedelten "Task-Force Lebensmittelsicherheit" sagte, der Geschäftsführer der Firma Wilke habe mit großem Unverständnis auf die dichteren Kontrollen nach den Berichten über Todes- und Krankheitsfälle im Zusammenhang mit dem Wursthersteller reagiert. Fachliche Ansprechpartner bei Wilke hätten in der Folge gefehlt. Der Kontakt sei überwiegend über den Anwalt des Geschäftsführers gelaufen. Gegen den Manager ermittelt mittlerweile die Staatsanwaltschaft Kassel wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung.

Hinz kündigte im Ausschuss ein Treffen am Freitag in der nächsten Woche mit ihren Amtskollegen aus anderen Bundesländern an, um über eine bessere Lebensmittelüberwachung zu beraten. Kernthema soll dabei eine bessere Meldepflicht sein. Konkret in Hessen strebt die Verbraucherschutzministerin eine Gesetzesänderung an, um mehr Hebel für die Kontrollen zu haben. Dagegen gebe es aber noch Widerstände der derzeit dafür zuständigen Landkreise, da diese eine Einschränkung ihrer Befugnisse befürchteten.