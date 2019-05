20. Mai 2019, 18:27 Uhr Lebensmittelverschwendung Supermarkt senkt automatisch die Preise, wenn das Haltbarkeitsdatum näher rückt

How much is the fish? Das bestimmt bei Albert Heijn testweise ein Algorithmus (Symbolbild).

Damit kein Essen mehr weggeworfen werden muss, testet der niederländische Supermarkt Albert Heijn einen Preis-Algorithmus, der Kunden locken soll. Aber auch das Wetter wird eingerechnet.

Die niederländische Supermarktkette Albert Heijn testet eine computergesteuerte, dynamische Preisreduzierung, um möglichst keine abgelaufenen Produkte übrig zu behalten. Ein Algorithmus berücksichtige das Mindesthaltbarkeitsdatum, das Wetter, den Vorrat im Geschäft, den bisherigen Verkaufsverlauf des Produktes und andere Sonderangebote, teilte die Supermarktkette mit. Das elektronische Preisschild am Regal könne so den jeweils optimalen Preisnachlass ausweisen mit dem Ziel, am Ende des Tages keine unverkaufbaren Waren im Regal zu haben, deren Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist.

Getestet wird das Verfahren in der Geflügel- und Fischabteilung eines Marktes in Zandvoort. Bislang versah Albert Heijn Frischprodukte, deren Haltbarkeit sich dem Ende neigt, am letzten Verkaufstag morgens mit einem Preisnachlass und dem Aufkleber "35 Prozent, zum Wegwerfen zu schade".

Die Supermarktkette lies sich für das neue Verfahren von dem israelischen Start-up Wasteless beraten, das die Technik bereits erfolgreich bei einer spanischen Supermarktkette erprobt hat. Wie eine Albert Heijn-Sprecherin der Zeitung De Limburger sagte, könne das dynamische Preissystem etwa auf einen Wetterumschwung reagieren, und Grillfleisch stark reduzieren, das bei aufziehendem Regen sonst sicher im Regal blieb.