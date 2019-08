Artikel per E-Mail versenden

Kollmann (dpa) - Ein Feinkost-Hersteller ruft einen Brotaufstrich mit der Geschmacksrichtung Curry-Ingwer zurück, weil eine geänderte Gewürzmischung nicht richtig deklariert ist. In dem Produkt seien Senfmehl und Sellerie enthalten, teilte die Firma Beste Feinkost mit Sitz im schwäbischen Senden am Freitag mit. Verbraucher, die auf Senf oder Sellerie allergisch reagieren, sollten das Produkt nicht essen. Noch verschlossene Ware kann bei Rewe-Märkten zurückgegeben werden. Verkauft worden sei das Produkt in Bayern und Baden-Württemberg, teilte das Internetportal www.lebensmittelwarnung.de mit.