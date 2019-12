Saarbrücken (dpa/lrs) - Ein knappes Drittel der vorgeschriebenen Lebensmittelkontrollen im Saarland ist laut Verbraucherorganisation Foodwatch in 2018 ausgefallen. Auch im Saarland gebe es "so wenig Kontrollpersonal, dass das Landesamt (für Verbraucherschutz) seinen Verbraucherschutzpflichten nicht nachkommen kann", teilte Foodwatch am Mittwoch mit. Mit rund 7600 Kontrollen bei Restaurants, Imbissen oder Lebensmittelherstellern seien nur gut zwei Drittel der planmäßigen Betriebskontrollen erfüllt worden.

"Durch das risikoorientierte Kontrollsystem der saarländischen Lebensmittelüberwachung ist in jedem Fall gewährleistet, dass die Betriebe, bei denen eine engmaschige Kontrolle vorgesehen ist, auch entsprechend engmaschig kontrolliert werden", teilte eine Sprecherin des Ministeriums für Verbraucherschutz mit. Dies bedeute, dass hier aus Verbraucherschutzgründen auch häufig jährlich Mehrfachkontrollen vorgegeben seien, die zu Lasten der Betriebe gingen, die nach einer "Risikobewertung" nicht so oft kontrolliert werden müssten.

Zurzeit sind laut Ministerium 31 Lebensmittelkontrolleure, zwei Tierärzte und ein amtlicher Tierarzt mit der Überwachung von Lebensmitteln, Kosmetika und Tabakwaren betraut. Trotz jahrelangen Sparzwangs im Land sei die Zahl der Kontrolleure im Landesamt nicht gesunken. Im Oktober seien drei neue Mitarbeiter zur Ausbildung eingestellt worden. "Im Bundesvergleich stehen wir unseres Erachtens aber sowohl mit Blick auf den Erfüllungsgrad, als auch mit Blick auf die Personalstärke im Saarland gut da", hieß es.

Foodwatch hatte nach eigener Aussage bundesweit knapp 400 Behörden, die auf kommunaler Ebene für Hygienekontrollen zuständig sind, zu personeller Ausstattung und Kontrollbesuchen befragt. Deutschlandweit fiel im Schnitt jede dritte vorgeschriebene Kontrolle wegen Personalmangel aus. Die Organisation forderte, mehr Kontrolleure einzustellen.