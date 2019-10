Reinheim (dpa) - Wegen einer möglichen Kontamination mit Salmonellen hat ein Geflügelhof in Südhessen Eier zurückgerufen. Betroffen seien Eier mit der Stempelnummer 2-DE-0680392, teilte der Geflügelhof Strauß mit Sitz in Reinheim-Georgenhausen (Landkreis Darmstadt-Dieburg) am Freitag mit. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sie mit Salmonellen verunreinigt seien. Vom Rückruf betroffen sind demnach Eier mit den Mindesthaltbarkeitsdaten bis einschließlich 24.11.2019.

Verkauft wurden sie nach Angaben eines Sprechers in Hessen. Womöglich seien auch Eier nach Baden-Württemberg gelangt, sagte er. Dies sei aber noch nicht gesichert. Gekaufte Eier können in den Verkaufsstellen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird nach Unternehmensangaben erstattet.

Salmonellen können zu Durchfall, Übelkeit oder auch Erbrechen führen. Bei Kleinkindern und älteren Menschen kann der Durchfall den Körper lebensgefährlich austrocknen. Wer Eier mit der angegebenen Stempelnummer verzehrt hat und Krankheitssymptome entwickelt, sollte einen Arzt aufsuchen.