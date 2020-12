Von Michael Kläsgen

Die virtuelle Obst- und Gemüseabteilung, vor der Thomas Gutberlet sitzt, leuchtet am Bildschirm noch bunter als sie in Wirklichkeit wohl ist. Am Donnerstag öffnet die erste Tegut-Filiale in München - mitten in der Pandemie, die auch beim Chef des Mittelständlers einiges verändert hat.