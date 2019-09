Braunschweig (dpa/lni) - Der Landesbauernverband hat vor den Auswirkungen einer möglicherweise erneut schlechten Zuckerrübenernte gewarnt. "Eine weitere schlechte Rübenernte nacheinander wäre fatal", sagte der Vizepräsident des Landvolks, Ulrich Löhr, der Deutschen Presse-Agentur. Nach dem heißen und trockenen Sommer hatte das Landesamt für Statistik gravierende Einbußen bei den Hektar-Erträgen verbucht. Bei Zuckerrüben betrug das Minus demnach knapp zehn Prozent.

Für die diesjährige Kampagne in Europa rechnet der Produzent Nordzucker im Schnitt mit einem Ertragsniveau etwa auf Vorjahresniveau. "In einigen Gebieten gab es in diesem Jahr genug Regen, in anderen Regionen erwarten wir aber deutliche Ertragseinbußen", sagte Konzernvorstand Lars Gorissen.

Den Produktionsstart für die vier niedersächsischen Werke kündigte das Unternehmen mit Hauptsitz in Braunschweig für den Zeitraum vom 13. bis 19. September an. Das Werk in Klein Wanzleben (Sachsen-Anhalt) soll am 26. September starten.