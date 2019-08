Bremen (dpa) - Ein Gewächshaus fürs All schwebt dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) vor, um Astronauten auf dem Mond oder Mars ernähren zu können. Ein entsprechendes Konzept wollen Fachleute am Freitag (13.30 Uhr) in Bremen vorlegen. Grundlage dafür ist ein Langzeitexperiment in der Antarktis. Ein Jahr lang testete DLR-Forscher Paul Zabel in einem speziell entwickelten Gewächshaus nahe der Polarforschungsstation Neumayer III, wie Salat, Gurken und Tomaten unter Extrembedingungen wachsen.