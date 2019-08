Bremen (dpa) - Nach dem einjährigen Garten-Experiment "Eden-ISS" in der Antarktis haben Forscher ein Gewächshaus-Modell für den Weltraum erarbeitet. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) präsentierte das Konzept in einer Animation am Freitag in Bremen. Das Weltraumgewächshaus besteht aus einem Modul, das auf eine Falcon 9-Trägerrakete passt und auf dem Mond oder dem Mars auf eine Länge von 13 Metern entfaltbar wäre, wie "Eden-ISS"-Projektleiter Daniel Schubert sagte. Er kündigte an, dass das DLR in fünf Jahren in Bremen einen ersten Prototyp präsentieren werde. Für den Bau müssten jedoch erst noch die Mittel beantragt werden.