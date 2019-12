Magdeburg (dpa/sa) - In Sachsen-Anhalt sind 2018 laut der Verbraucherorganisation Foodwatch ein Drittel der vorgeschriebenen Lebensmittelkontrollen ausgefallen. Als Begründung wurde Personalmangel angeführt. "Besonders dramatisch war die personelle Situation den eigenen Angaben zufolge im Burgenlandkreis, den Landkreisen Stendal und Wittenberg sowie in der Stadt Halle an der Saale", heißt es in der Umfrage. Dort hätten weniger als die Hälfte der vorgeschriebenen Betriebskontrollen stattgefunden.

Lichtblick sei hingegen der Landkreis Harz, der rund 95 Prozent der geplanten Kontrollen durchgeführt habe. Foodwatch hatte nach eigenen Angaben rund 400 Behörden, die auf kommunaler Ebene für Hygienekontrollen zuständig sind, zu ihrer personellen Ausstattung und zur Zahl ihrer Kontrollbesuche befragt.