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StatistikDie Lebenserwartung der Deutschen sinkt

Lesezeit: 3 Min.

Regelmäßige Bewegung und soziale Kontakte steigern die Lebenserwartung.
Regelmäßige Bewegung und soziale Kontakte steigern die Lebenserwartung.
Felix Kästle/dpa

Ein renommierter Versicherungsmathematiker hat ausgerechnet, dass die Deutschen immer weniger lang leben. Das hat verschiedene Gründe – und brisante Folgen für die Rente und die private Vorsorge.

Von Herbert Fromme

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Die Lebenserwartung der Deutschen sinkt. Das geht nach Ansicht des Versicherungsmathematikers Axel Kleinlein aus den neuesten Zahlen des Statistischen Bundesamts (Destatis) hervor. Destatis selbst ist vorsichtiger: Das Bundesamt setzt die künftige Lebenserwartung zwar niedriger an als noch 2020. Von einer allgemeinen Trendumkehr bei der Lebenserwartung spricht die Behörde aber nicht.

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