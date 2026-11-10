Ein renommierter Versicherungsmathematiker hat ausgerechnet, dass die Deutschen immer weniger lang leben. Das hat verschiedene Gründe – und brisante Folgen für die Rente und die private Vorsorge.

Die Lebenserwartung der Deutschen sinkt. Das geht nach Ansicht des Versicherungsmathematikers Axel Kleinlein aus den neuesten Zahlen des Statistischen Bundesamts (Destatis) hervor. Destatis selbst ist vorsichtiger: Das Bundesamt setzt die künftige Lebenserwartung zwar niedriger an als noch 2020. Von einer allgemeinen Trendumkehr bei der Lebenserwartung spricht die Behörde aber nicht.