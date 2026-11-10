Die Lebenserwartung der Deutschen sinkt. Das geht nach Ansicht des Versicherungsmathematikers Axel Kleinlein aus den neuesten Zahlen des Statistischen Bundesamts (Destatis) hervor. Destatis selbst ist vorsichtiger: Das Bundesamt setzt die künftige Lebenserwartung zwar niedriger an als noch 2020. Von einer allgemeinen Trendumkehr bei der Lebenserwartung spricht die Behörde aber nicht.
StatistikDie Lebenserwartung der Deutschen sinkt
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Ein renommierter Versicherungsmathematiker hat ausgerechnet, dass die Deutschen immer weniger lang leben. Das hat verschiedene Gründe – und brisante Folgen für die Rente und die private Vorsorge.
Von Herbert Fromme
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