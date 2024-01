Wie NRW härter gegen Steuerhinterzieher vorgehen will

Polizeifoto des Gangsters Al Capone, vermutlich aus dem Jahr 1931. Am Ende brachten ihn Steuervergehen ins Gefängnis.

Mit einer neuen Behörde will das Landesfinanzministerium gegen Finanzbetrüger und Geldwäscher ermitteln. Was die Vorgehensweise so besonders macht.