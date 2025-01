Von Caspar Busse

Die Firma ist zwar noch jung, ein eigenes kleines Hochhaus wie ein großes Unternehmen hat sie aber schon. Unten ist ein hipper Laden, an dessen Wänden wie in einem Schmuckgeschäft verschiedene Turnschuhmodelle ausgestellt werden. Gleich daneben ist das Mitarbeiterrestaurant, in dem es hauptsächlich vegane und gesunde Speisen gibt. In der Förrlibuckstrasse in Zürich, 20 Minuten mit der Straßenbahn vom Paradeplatz, steht das weiße Bürohaus, in dem die Laufschuhmarke On ihre Zentrale hat. Hier arbeiten mehr als 1000 der insgesamt rund 3200 Beschäftigten. Die Großraumbüros in den einzelnen Stockwerken wurden extra mit Wendeltreppen miteinander verbunden, sodass immer ein reger Austausch zwischen den Abteilungen möglich ist.