Finanzminister Klingbeil will auf der internationalen Bühne glänzen und fährt nach Südafrika zum G-20-Gipfel. Nur ist kaum jemand dort.

Von Bastian Brinkmann, Durban

Lars Klingbeil hat seine Krawatte ausgezogen, um sich die Globalisierung anzuschauen. Er steht im Hafen von Durban auf dem Deck eines Ausflugsboots, das gerade vorbeituckert am Containerschiff Maersk San Christobal, 300 Meter lang, 48 Meter breit. Kräne strecken sich über die San Christobal wie rote Stahlhände, die Ladung ist schon fast gelöscht. Der Hafen von Durban in Südafrika gehört zu den größten des Kontinents. Der Handel zwischen dem Süden Afrikas und der Welt muss hier entlang, wo nun auch Klingbeil an Deck steht. Der Wind weht über den Indischen Ozean und zupft an seinem Jackett.