Die wenigsten Computer in Privathaushalten arbeiten je an ihrem Leistungslimit. Um nicht einen zu lahmen Rechner zu kaufen, geben manche zu viel Geld für ihren Laptop aus. Andererseits: Hobbyfilmer etwa brauchen schon einen halbwegs potenten Rechner, um Filme zu schneiden und zu bearbeiten. Sie profitieren auch von mehr Hauptspeicher. Die erste Frage lautet daher immer: Was will ich mit dem Laptop eigentlich machen? Erst danach ist es sinnvoll, sich Gedanken über Prozessoren, Speicher et cetera zu machen. Nachfolgend sind die Tipps deshalb in Form einer dreiteiligen Typologie angeordnet. Wie die meisten Typologien ist die Einteilung ein grobes Raster. Dazu noch zwei Extra-Tipps.