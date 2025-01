Sie nutzen Ihren Laptop nur zu Hause am Schreibtisch? Dann wäre ein Desktop-Computer womöglich die bessere Wahl. Die wichtigsten Unterschiede.

Von Helmut Martin-Jung

Laptop oder Desktop – ist das eigentlich eine Frage? Ein Laptop unterscheidet sich von stationären Computern eben genau dadurch: Man kann ihn mitnehmen. Es ist schon alles eingebaut, das nötig ist, um ihn zu nutzen – Tastatur, Bildschirm, Mauspad. Und die neueren Geräte müssen auch einen ganzen Arbeitstag lang nicht an die Steckdose. Aber was ist, wenn der Laptop sowieso immer nur auf dem Schreibtisch herumsteht, möglicherweise sogar mit einem großen Monitor sowie externer Tastatur und Maus? Dann lohnt es sich in jedem Fall, einmal etwas genauer auf die Vor- und Nachteile der verschiedenen Computer-Typen zu schauen.