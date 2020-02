Pharmaforschung in Darmstadt: Zacherts vormaliger Arbeitgeber Merck ist ein Traditionsunternehmen und im deutschen Aktienleitindex Dax gelistet.

Matthias Zachert hat sein Talent früh bewiesen. Er machte schnell Karriere, wurde mit Anfang dreißig erstmals Finanzchef, seit bald sechs Jahren führt er den Spezialchemie-Konzern Lanxess. Der 52-Jährige kam in der Krise, stabilisierte das Unternehmen und genießt einen exzellenten Ruf unter den Topmanagern in der deutschen Industrie. Auch für Wertpapiergeschäfte hat der Manager ein gutes Gespür. Es ist allerdings so gut, dass er sich nach Recherchen der Süddeutschen Zeitung vor wenigen Jahren des Insiderhandels verdächtig machte - ein Vorgang, der noch nicht öffentlich bekannt war.