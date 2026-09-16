Langdock ist eine deutsche Erfolgsgeschichte. Das KI- Start-up existiert erst seit drei Jahren und hat einen wiederkehrenden Umsatz von mehr als 40 Millionen Euro. Das Unternehmen hat ein Geschäftsmodell, das funktioniert: Unternehmen und ihren Mitarbeitern in Deutschland und Europa einen unkomplizierten DSGVO-konformen Zugang zu Sprachmodellen und agentischen Workflows zu ermöglichen. Die deutsche Erfolgsgeschichte hatte bislang allerdings einen US-amerikanischen Haken. Denn der Firmensitz des Unternehmens war immer in Delaware in den USA. Das soll sich nun ändern. Zuerst hatte das Handelsblatt darüber berichtet.

Langdock bietet eine Oberfläche, die an Chat-GPT erinnert. Nutzende können für ihre Prompts jedoch zwischen den meisten großen KI-Modellen wählen, Voraussetzung ist, dass diese in Europa gehostet werden. Neue Modelle der großen KI-Firmen landen meist nach kurzer Verzögerung auf der Plattform. Je nach Bezahlmodell können Nutzer auch wiederkehrende Prozesse mit autonomen KI-Agenten erstellen und diese mit Kollegen und Kolleginnen teilen. Die Unternehmen verwalten dabei das KI-Budget ihrer Mitarbeitenden, die sogenannten Tokens. Dieses unkomplizierte Modell hat bereits viele Firmenkunden überzeugt. 13 000 Unternehmen sind Langdock zufolge Kunden, darunter finden sich auch viele Medienhäuser, auch die Süddeutsche Zeitung.

Dass ein von Deutschen geführtes Unternehmen, das europäische Souveränität verspricht, seinen Firmensitz in den USA hatte, war immer etwas seltsam, aber historisch erzwungen. Denn Langdock wurde im Jahr 2023 vom US-Start-up-Inkubator Y-Combinator gefördert. Der wiederum setzt alle geförderten Unternehmen nach demselben Muster auf, um es Investoren möglichst leicht zu machen. Bislang war der Widerspruch zwischen Firmensitz und Mission kein größeres Problem, auch weil es niemandem auffiel. Auch das Handelsblatt hatte Langdock noch im Januar als „Berliner Start-up, das Sie kennen sollten“ bezeichnet.

Langdock, das 65 Mitarbeiter in Deutschland hat und über eine GmbH in Berlin vertrieben wird, ist diesem Eindruck nie entgegengetreten. Im Juni begannen allerdings erste Diskussionen, nachdem ein österreichischer Student das Handelsregister geprüft und die US-amerikanische Holding entdeckt hatte. Eine erste rechtliche Einschätzung lieferte dann der Blog „Steiger Legal“ aus der Schweiz. Große deutsche Medien griffen die Geschichte allerdings bis heute nicht auf, gut möglich, dass es einfach übersehen wurde. Denn der Widerspruch zwischen einer Mission für europäische Souveränität und einem US-amerikanischen Firmensitz ist zu eklatant, um nicht zumindest einmal thematisiert zu werden.

Dass die Gründer nun die US-Holding in eine Europäische Aktiengesellschaft (SE) umwandeln, macht aus einer Gelegenheit für schlechte Presse eine Erfolgsstory. Denn die Geschichte kommt zu einer interessanten Zeit. In den vergangenen Wochen hatte es einmal mehr Diskussionen über die Bürokratie bei der Unternehmensgründung in Deutschland gegeben. Auslöser war ein Post des Stripe-Gründers, Patrick Collison, gewesen, der über die deutsche Eigenheit der sehr kostspieligen Verlesung von Vertragstexten durch Notare gelästert hatte. Collison hatte nur Tage vorher mit Italiens ehemaligem Ministerpräsidenten Mario Draghi die Gründung eines Konsortiums für europäische Wettbewerbsfähigkeit verkündet, die „Rhine Group“.

Langdock entledigt sich mit der Verlegung des Firmensitzes also klug einer Altlast. Jetzt will das Unternehmen nach vorn schauen und tut das ambitioniert. „Wir haben das Ziel, den nächsten Hyperscaler aus Europa aufzubauen“, sagte Co-Geschäftsführerin Judith Dada dem Handelsblatt. Hyperscaler bieten Unternehmen via Rechenzentren enorme Rechen-, Speicher und zunehmend auch KI-Inferenzkapazitäten. Die vier großen Hyperscaler Amazon, Google Microsoft und Meta verfügen alle über mehr als vier Gigawatt an Rechenzentrumskapazitäten. Langdock will in diesem Jahr zehn bis 15 Millionen Euro in ein Rechenzentrum investieren, das in der letzten Ausbaustufe 50 Megawatt liefern könnte.