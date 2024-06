Michaela Kaniber:„Die Landwirtschaft intensivieren, das wollen wir gar nicht“

Von Andreas Glas

Michaela Kaniber kommt in knallpinker Hose und knallpinkem Blazer. Darf man das schreiben? Ist ja schwer verpönt, den Kleidungsstil von Politikerinnen zu thematisieren, mit Recht. Aber gilt das auch für eine Frau, deren Ministerinnenkarriere nicht mit einem „Sie haben den Job“ begann? Sondern so: „Zieh’ dir ein Dirndl an, du wirst Landwirtschaftsministerin.“