Interview von Bastian Brinkmann, Alexander Hagelüken

Nicola Fuchs-Schündeln hat als Ökonomin schon immer einen politischen Blick auf die Gesellschaft gehabt. Jetzt rückt sie noch näher an die Politik: Fuchs-Schündeln ist vom 1. September an die neue Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin (WZB). Zum Antritt hat sie mit der Süddeutschen Zeitung gesprochen: über die Landtagswahlen im Osten, was schiefläuft bei der Integration von Flüchtlingen – und warum Frauen keine kurze Elternzeit nehmen sollten, wenn sie Karriere machen wollen.