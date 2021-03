Die Grünen und die Unternehmer, das ist die neue Traumkombi in Baden-Württemberg, notgedrungen natürlich. Aber hält die Liaison bis zur Bundestagswahl am 26. September?

Von Marc Beise

Die tausend Delegierten, die sich am 12. und 13. Januar 1980 in der alten Residenzstadt Karlsruhe zum Gründungsparteitag der Bundesgrünen versammelten, kamen aus unterschiedlichen Welten: Anti-Atomkraft, Friedensbewegung, Fraueninitiativen. Ein bunter Haufen, den eines einte: der Protest gegen die real existierende Politik und das herrschende Wirtschaftssystem. Gut vier Jahrzehnte später wird an diesem Sonntag in Karlsruhe wie im ganzen Land Baden-Württemberg ein neuer Landtag gewählt. Und einer, der 1980 als Bürgerschreck bereits dabei war, ist seit nun schon zehn Jahren hochgeachteter Ministerpräsident dort, und wird es wohl bleiben.