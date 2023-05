Eine verlassene Bushaltestelle in Vierkirchen, Bayern. Gerade auf dem Land fahren die Busse sehr selten - und bringen den Bewohnern dort deswegen nur wenig.

Das Auto ist Verkehrsmittel Nummer eins, vor allem auf dem Land. Alternativen scheitern am Geld, an den Arbeitgebern - und letztendlich auch an Ideen.