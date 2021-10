Ein bisschen schlendern, bevor die Läden schließen: Dortmund hat sich die Frage, was eine zukunftsfähige Innenstadt eigentlich ausmacht, früh gestellt - und Antworten gefunden.

Wie viel Einzelhandel in den Innenstädten wollen die Menschen eigentlich? In Dortmund haben kürzlich fünf Läden an einem Tag dichtgemacht. Dennoch könnte die Stadt ein Vorbild sein.