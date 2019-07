1. Juli 2019, 20:12 Uhr Kurseinbruch bei Coty Schock für Milliardärsfamilie

Der amerikanische Kosmetik-Konzern Coty muss nach der missglückten Übernahme von gut drei Dutzend Marken von Procter & Gamble (P&G) drei Milliarden Dollar abschreiben. Das erschreckte die Investoren: Die an der New Yorker Börse notierte Aktie brach um bis zu 19 Prozent ein. Mit einem grundlegenden Umbau will der neue Vorstandschef Pierre Laubies das Unternehmen auf einen Wachstumskurs bringen. Coty soll sich auf 20 seiner rund 80 Marken konzentrieren, darunter Max Factor und Wella. Die Firmenzentrale soll zudem von New York nach Amsterdam verlegt werden. Die deutsche Milliardärsfamilie Reimann hatte ihre Beteiligung an der kriselnden Firma vor Kurzem von 40 auf 60 Prozent aufgestockt.