So sollen Chefs Untergebene überwachen dürfen

KI am Arbeitsplatz

Von Roland Preuß, Berlin

Statt einer Mitarbeiterin beantwortet der Chatbot die Fragen von Kunden, künstliche Intelligenz erstellt den Schichtplan für U-Bahnfahrer und in der Spedition kann der Chef per Ortungsgerät feststellen, wie weit sein Lkw-Fahrer noch vom Ziel entfernt ist: Digitalisierung und künstliche Intelligenz (KI) verändern die Arbeitswelt und können Beschäftigte an vielen Stellen unterstützen. Die neuen Möglichkeiten lassen sich allerdings auch nutzen, um Menschen zu überwachen und ständig ihre Leistung zu messen. Zum Beispiel, ob der Lkw-Fahrer beim Ein- und Ausladen länger braucht als seine Kollegen.