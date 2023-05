Von Petra Blum, Sebastian Erb, Antonius Kempmann, Sebastian Pittelkow und Katja Riedel, Berlin

Der Sitz von Augustus Intelligence befindet sich im 77. Stock des neuen World Trade Centers in New York, mitten in Manhattan. So steht es heute noch auf der Webseite des Start-ups. Dazu das Motto: "We bring AI to you": Wir bringen künstliche Intelligenz (KI) zu Ihnen.