Von Angelika Slavik, Berlin

Satya Nadella sieht nicht aus, als würde es ihn stören, aber natürlich hätte er ohnehin keine Chance gehabt, der Sache zu entkommen: Karl Lauterbach will ein Selfie. Der Bundesgesundheitsminister von der SPD reckt also sein Handy in die Luft, Nadella lächelt. Lauterbach drückt gleich viermal ab. Sicher ist sicher.