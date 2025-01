Von Nils Heck, Köln

Es ist ein ganz eigenes Schauspiel, das sich tagtäglich in Tausenden Wohnzimmern beobachten lässt. In der Hauptrolle: Kunden, die doch nur eine kurze Frage haben. Ihr Gegner: der automatische Telefonbot von allerlei Firmen. Die Handlung: Menschen, die in ihr Telefon in kurzer Abfolge abgehackte Worte und Zahlenfolgen wie „Telefon“, „Nein“ oder „776543“ raunen. Dann noch „Raute“ schnell hinterherschieben. Und dann nach kurzer Pause und einem Augenrollen lauter schreien: „NEIN“, durchatmen: „SIEBEN, SIEBEN …“. Oh nein, der Bot hat es wieder nicht verstanden.