Kommentar von Ann-Kathrin Nezik

Es war ein Coup, wie ihn das Silicon Valley seit 1985 nicht gesehen hat. Damals überwarf sich der Apple-Aufsichtsrat so sehr mit Steve Jobs, dass dieser das Unternehmen im Streit verließ. Am vergangenen Freitag ereilte einen Mann ein ähnliches Schicksal, den manche für einen modernen Steve Jobs halten. Sam Altman, Chef und Gesicht von Open AI, wurde vom Kontrollgremium des KI-Start-ups überraschend gefeuert. Man habe das Vertrauen in seine Führungsqualitäten verloren, hieß es in einer Mitteilung.